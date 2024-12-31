Black Myth: Wukong получила три награды на Steam Awards 2024, в том числе Игра года Steam объяви...

Black Myth: Wukong получила три награды на Steam Awards 2024, в том числе Игра годаSteam объявил победителей своей пользовательской премии The Steam Awards 2024, которая выделяет лучшие и самые интересные игры года по мнению ПК-геймеров.
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