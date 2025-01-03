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Царьград

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Бойцы новосибирского отряда "Вега" захватили в зоне СВО иностранную военную технику

Бойцы новосибирского отряда "Вега" захватили в зоне СВО иностранную военную технику

Бронетранспортёр и бронеавтомобиль находятся в исправном состоянии.На красноармейском направлении отрядом специального назначения "Вега" Вооружённых Сил России были захвачены бронетранспортёр International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" Вооружённых Сил Украины.

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Людмила Лепаева
Молодцы сибиряки
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