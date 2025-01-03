Бойцы новосибирского отряда "Вега" захватили в зоне СВО иностранную военную технику

Бронетранспортёр и бронеавтомобиль находятся в исправном состоянии.На красноармейском направлении отрядом специального назначения "Вега" Вооружённых Сил России были захвачены бронетранспортёр International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" Вооружённых Сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии