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За рулем

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Что на самом деле сокращает жизнь коробке передач

Что на самом деле сокращает жизнь коробке передач

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал о том, что одна из самых распространенных ошибок владельцев автомобилей с автоматической трансмиссией - считать коробку необслуживаемым узлом.

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