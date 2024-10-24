Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Хрипунов
    Я просто не понимаю, почему, кто пишет статью, гомика зеленского называют президентом, вы, что, сума сошли или подхал...Дубинский: США за...
  • Вера Роднова
    Эта макака актриса? Господи вот страхолюдина.Актриса Илана Юрь...
  • Терехов Олег
    Пидораска! Кровопийца1 Ничего не понимаю с самых высоких трибун говорится что подобные действия ЦБ ведут только с рос...Набиуллина: ЦБ ра...

РБК: парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за обсуждений зама Шойгу

РБК: парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за обсуждений зама Шойгу

Парламент Тувы может не успеть назначить своего сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения Руслана Цаликова, бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу, который теперь занимает должность секретаря Совбеза России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх