РБК: парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за обсуждений зама Шойгу

Парламент Тувы может не успеть назначить своего сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения Руслана Цаликова, бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу, который теперь занимает должность секретаря Совбеза России.
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