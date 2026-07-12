МВД: при онлайн-сделках не стоит переводить деньги на карту физлица

Легальные продавцы должны принимать платежи исключительно на расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, поэтому стоит отказаться от сделки, если покупателю предоставляют реквизиты личной банковской карты.
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