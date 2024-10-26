Фамилия Джигурда известна многим людям в нашей стране. В первую очередь, при упоминании этой фамилии всплывает образ эпатажного — Никиты Джигруды, его экстравагантного образа, длинной шевелюры, ну и конечно же, его взбалмошное поведение и рык с хрипотцой.