МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии "Корпоративная АТС". Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.
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