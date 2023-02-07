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МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии "Корпоративная АТС". Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

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