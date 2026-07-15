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«Нет, это не продолжение МКС, а абсолютно новая глава»: РОС позволит проводить эксперименты, которые невозможно выполнить на МКС

«Нет, это не продолжение МКС, а абсолютно новая глава»: РОС позволит проводить эксперименты, которые невозможно выполнить на МКС

Она будет максимально автоматизированнойБудущая Российская орбитальная станция (РОС) станет следующим этапом развития отечественной пилотируемой космонавтики и откроет новые возможности для проведения научных исследований.

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