«Нет, это не продолжение МКС, а абсолютно новая глава»: РОС позволит проводить эксперименты, которые невозможно выполнить на МКС

Она будет максимально автоматизированнойБудущая Российская орбитальная станция (РОС) станет следующим этапом развития отечественной пилотируемой космонавтики и откроет новые возможности для проведения научных исследований.
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