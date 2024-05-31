Беглов: Петербург будет обновлять школы, построенные в советское время

Такое решение было принято вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале заявил, что вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко было принято решение о модернизации школ, построенных в советское время.