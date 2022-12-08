TAC: вооруженные силы США теряют доверие американцев из-за Байдена

Безусловно, доверие к военным идет на убыль © AP Photo / Chris Seward Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Американская армия — один из самых уважаемых институтов в стране, однако за последние годы уровень доверия общества к вооруженным силам резко упал, пишет TAC.