Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Сливко о том, что бежала с грелкой во рту в Увате: «Думаю, этим способом я уберегла здоровье и теперь могу продолжать соревноваться»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, каково было бежать с грелкой во рту на этапе Кубка России в Увате.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх