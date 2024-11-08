Операция «примазаться к Трампу»: Эрдоган уже видит себя главным миротворцем Украины и России

Турецкое издание Hürriyet размышляет о роли Реджепа Эрдогана в «новой эпохе Трампа» и приходит в комплементарным для турецкого президента выводам, называя его одним их внешних бенефициаров правого поворота в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии