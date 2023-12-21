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Ведущая Fox Ингрэм: решение суда Колорадо по Трампу дискредитирует выборы в США

Ведущая Fox Ингрэм: решение суда Колорадо по Трампу дискредитирует выборы в США

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что любое решение, которое не позволит избирателям самостоятельно решить судьбу Дональда Трампа во время президентской гонки, тут же дискредитирует выборы как внутри страны, так и за ее пределами.

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