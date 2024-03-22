Киев полночи дрожал за Белгород. Глумливый хохот сменился визгом: "Как оно, кияне?"

АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ

а почему решили, что это "свои"?)) у нас полно нараздавали паспортов "бедным украинцам", которые, почему-то, остались не дома, поднимать свои города и сёла, а переехали в Россию и, отмечу, все, как один, не в Сибирь, Д.Восток или другой какой город или село на Севере, а москва, питер, краснодар, ростов и др., где потеплее))))) есть уверенность, что под видом "бедных украинцев" там не полно хорошо обученных где-то в НАТО диверсантов?))) да полно)) кто их проверял?)) уверен, даже военный билет не спрашивали))