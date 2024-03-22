Ночью в Незалежной завыли сирены, после чего от массированных ударов задрожал Киев. Глумливый хохот над обстрелами Белгорода сменился визгом.
Киев полночи дрожал за Белгород. Глумливый хохот сменился визгом: "Как оно, кияне?"
Комментарии
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Олег Самойлов
Теракт - однозначно майдауновское дело! Как и огромнейшее число пожаров и прочих аварий в России...
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9 час.
Сергей Пирогов
НУЖНО разбираться со своими банрелогами, которые эти теракты совершают!
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2 час.
АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
а почему решили, что это "свои"?)) у нас полно нараздавали паспортов "бедным украинцам", которые, почему-то, остались не дома, поднимать свои города и сёла, а переехали в Россию и, отмечу, все, как один, не в Сибирь, Д.Восток или другой какой город или село на Севере, а москва, питер, краснодар, ростов и др., где потеплее))))) есть уверенность, что под видом "бедных украинцев" там не полно хорошо обученных где-то в НАТО диверсантов?))) да полно)) кто их проверял?)) уверен, даже военный билет не спрашивали))
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43 мин.
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