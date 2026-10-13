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Дизельная сделка: разрешение есть. Где деньги?

Дизельная сделка: разрешение есть. Где деньги?

Триста тысяч тонн российского дизеля по $1465 за тонну — почти $440 млн. Полмиллиона тонн — уже больше $730 млн.

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