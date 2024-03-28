В Steam вышел новый выживач с открытым миром и управляемым транспортом про пос...

В Steam вышел новый выживач с открытым миром и управляемым транспортом про постапокалипсис в духе «Ходячих мертвецов»Survival Sphere Studios выпустила в раннем доступе Steam новый симулятор выживания, который получил название VECTOR ZONE.
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