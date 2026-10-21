В ночь на 21 октября Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 21 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Износковского, Кировского, Мосальского, Спас-Деменского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также Куйбышевского района.