В ночь на 21 октября Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, за вчерашний вечер и минувшую ночь силы ПВО уничтожили 21 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Износковского, Кировского, Мосальского, Спас-Деменского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также Куйбышевского района.
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