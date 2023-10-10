Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Всё согласно мему: "Богу мы верим, всё остальное - за деньги."Путин: ситуация в...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Тупость америкосов, благодаря таким политикам, приведет их не только к 11 сентября, а к их уничтожению....Такер Карлсон наз...
  • Александр Из деревни
    Вообще - то Боррель и понятие "право" это два взаимоисключающих слова.Боррель: отдельны...

Кирби: никто не хочет, чтобы конфликт в Израиле эскалировался

Кирби: никто не хочет, чтобы конфликт в Израиле эскалировался

Никто не хочет, чтобы нынешний конфликт в Израиле эскалировался. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх