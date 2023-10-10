Кирби: никто не хочет, чтобы конфликт в Израиле эскалировался

Никто не хочет, чтобы нынешний конфликт в Израиле эскалировался. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии