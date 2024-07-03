В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

В администрации Байдена прокомментировали инициативу премьера Венгрии, посетившего накануне Киев. Напомним, что Виктор Орбан, прибыв на Украину впервые с 2022 года, предложил достичь договорённостей о прекращении огня без каких-либо предварительных условий.