В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

В администрации Байдена прокомментировали инициативу премьера Венгрии, посетившего накануне Киев. Напомним, что Виктор Орбан, прибыв на Украину впервые с 2022 года, предложил достичь договорённостей о прекращении огня без каких-либо предварительных условий.
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