НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

В администрации США прокомментировали инициативу Орбана о прекращении огня на Украине без предварительных условий

В администрации Байдена прокомментировали инициативу премьера Венгрии, посетившего накануне Киев. Напомним, что Виктор Орбан, прибыв на Украину впервые с 2022 года, предложил достичь договорённостей о прекращении огня без каких-либо предварительных условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх