Плохой хороший автомат

Вещь, созданная талантливым человеком, сделанная искусно и даже с любовью, но под определённые задачи и условия, оказавшись в кардинально других, специфических обстоятельствах и ведёт себя по-другому, и чувства у конечного потребителя вызывает иные, и славы своему изобретателю не приносит.