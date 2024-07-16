Шелест показал, как будет выглядеть после ремонта Комсомольский мост в центре Омска. На нем полностью заменят железобетонные балки пролетного строения, плиту проезжей части и крайние металлические балки.
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Шелест показал, как будет выглядеть после ремонта Комсомольский мост в центре Омска. На нем полностью заменят железобетонные балки пролетного строения, плиту проезжей части и крайние металлические балки.