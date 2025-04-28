В строй вернулись только некоторые: Алаудинов рассказал, что будет с бойцами "Ахмата" после операции "Поток"

Заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа "Ахмат" Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал о состоянии бойцов после операции "Поток" в Курской области.
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