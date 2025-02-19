Хитрости и секреты стирки из СССР, которые работают лучше современных средств Алёна Юрьева В советское время хозяйки умело обходились без дорогих стиральных порошков, пятновыводителей и суперсовременных машин.
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