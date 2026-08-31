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Рамблер

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Дибров резко отреагировал на вопрос о его «взрослых» пристрастиях

Дибров резко отреагировал на вопрос о его «взрослых» пристрастиях

Телеведущий Дмитрий Дибров резко отреагировал на вопрос о его «взрослых» пристрастиях в прошлом. Его задала журналистка Ксения Собчак во время интервью для своего канала «Осторожно: Собчак».

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