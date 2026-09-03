Оренбургские полицейские задержали курьера мошенников за хищение 2,2 млн рублей у пенсионерки

Ранее в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 2 200 000 рублей.
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