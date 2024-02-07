В министерстве лесного хозяйства прокомментировали нападение медведя на мотрудника кафе

Смоленские чиновники оценили условия в вольере и безопасность вокруг, а также объяснили, почему приют не взял животное Региональный минлесхоз дал комментарий по трагедии в Вязьме Смоленской области, где проживающий на территории кафе «Балу» медведь насмерть загрыз чистившего крышу от снега рабочего заведения общепита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии