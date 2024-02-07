В министерстве лесного хозяйства прокомментировали нападение медведя на мотрудника кафе

Смоленские чиновники оценили условия в вольере и безопасность вокруг, а также объяснили, почему приют не взял животное Региональный минлесхоз дал комментарий по трагедии в Вязьме Смоленской области, где проживающий на территории кафе «Балу» медведь насмерть загрыз чистившего крышу от снега рабочего заведения общепита.