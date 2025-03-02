Историческое событие - впервые в истории США английский язык признан государственным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. «Этим приказом английский язык признается официальным языком США», – говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.
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