Давыдов о будущем Кудашова в «Динамо»: «Тренерский вопрос должен решаться по итогам плей-офф. У нас команда-максималист, ей нужен Кубок Гагарина»

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– Виталий Семенович, в прессе пошли разговоры о том, что «Динамо» рассматривает возможность приглашения нового главного тренера, называются разные фамилии – и бывших наставников клуба, и легенд бело-голубых.