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Чемпионат России по лыжероллерам. Лукашова и Краснов выиграли коньковые масс-старты, Ретивых – 3-й, Мельниченко – 4-й

Чемпионат России по лыжероллерам Рыбинск Женщины 20 км, свободный стиль, масс-старт 1. Виктория Лукашова – 40.

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