Премьеры спектаклей, лекции про авангард и мастер-класс по первой помощи: что не пропустить 9 сентября в Москве:

— открытие выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ; — премьера спектакля «Дальше — тишина» в Театре имени Гоголя (в 19:00, главные роли исполняют Виктор Раков и Анна Якунина); — мастер-класс по оказанию первой помощи в волонтёрском центре «Доброе место.
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