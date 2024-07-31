Mercedes-Benz G-Class оснастили советским V8

Модернизацию внедорожника Mercedes-Benz G-Class провели создатели YouTube-канала «Гараж-54». Оригинальным мотором Mercedes-Benz G-Class 1994 года выпуска являлся рядный шестицилиндровый турбодизель объемом 3,5 литра.
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