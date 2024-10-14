На Украине объяснили массовые рейды ТЦК срывом плана мобилизации в ВСУ

Активизация на Украине массовых рейдов территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в местах массового скопления граждан связана с тотальным срывом плана мобилизации в ВСУ, который в отдельных случаях достигает 70%.
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