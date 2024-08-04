Иностранцы восхищаются шутками Путина

На медленном Ютубе давно уже лежит подборка шуток Путина, переведённых на английский язык (видео). И вот что забавно: никто в комментариях не называет нашего президента «военным преступником», как премьер Эстонии Кая Каллас, никто не повторяет прочие тезисы американской пропаганды.