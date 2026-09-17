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Цены на ближневосточную нефть марок Oman и Murban превысили $130 за баррель

Цены на ближневосточную нефть марок Oman и Murban превысили $130 за баррель впервые с марта О чем свидетельствуют данные торгов, которые проанализировал ТАСС.

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