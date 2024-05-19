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Разбух ДСП? Как просто исправить

Разбух ДСП? Как просто исправить

Мебельиз ДСП необходимо беречь от влаги, поскольку при намокании она разбухает, теряет свой первоначальный вид, дверцы и выдвижные ящики может заклинить и т.

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