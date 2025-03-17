Полковник "стриг капусту" на садовнике, генерала взяли на границе: По России прошли громкие задержания в МВД

Виктор Онегин

Впечатление такое, что коррупция как гидра. Одного посалили на его место два и с той же интенсивностью. Вот возмите меня: в СССР я торговать не мог, дать кому то на лапу вообще не представлял как, мне даже за такие действия стыдно было браться. Сейчас ради выгоды я готов. Правда взятки стали покрупнее, заработать на неё на могу. А меньше на еня и не посмотрят. Изменилась система,отношение людей к деньгам изменилось. Возмущаются те кто не может дать что бы получить больше. Заграничные приезжие в складчину набирают и дают. И опять же кто не может дать зло опрокидывает на зарубежных рабочих. Напрашивается вывод: что то не так с нашей системой.