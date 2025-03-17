Олег Беликов "Мёртвые души" в региональном главке, липовые акты и служебный катер на рыбалке — в России прошло несколько громких задержаний высокопоставленных сотрудников МВД.
Полковник "стриг капусту" на садовнике, генерала взяли на границе: По России прошли громкие задержания в МВД
Комментарии
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Виктор Онегин
Впечатление такое, что коррупция как гидра. Одного посалили на его место два и с той же интенсивностью. Вот возмите меня: в СССР я торговать не мог, дать кому то на лапу вообще не представлял как, мне даже за такие действия стыдно было браться. Сейчас ради выгоды я готов. Правда взятки стали покрупнее, заработать на неё на могу. А меньше на еня и не посмотрят. Изменилась система,отношение людей к деньгам изменилось. Возмущаются те кто не может дать что бы получить больше. Заграничные приезжие в складчину набирают и дают. И опять же кто не может дать зло опрокидывает на зарубежных рабочих. Напрашивается вывод: что то не так с нашей системой.
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2 час.
Александр Першин
Почему плохо провел . Провел очень хорошо (как и все остальные его реформы ), только в чьих интересах . В результате аттестации личного состава полиции были были убраны все высококлассные специалисты ( большинство ушли сами ).Остались в основном кабинетные работники . А вот на земле работать желающих очень мало .
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1 час.
vitaly yanushkevich
Надо у китайцев пример брать, у них взяточники не откупаются, их всех, прилюдно, на стадионе расстреливают, а остальные видят чем хороша взятка
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23 мин.
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