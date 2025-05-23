CFTC готовит запуск крипто-бессрочных фьючерсов в США на фоне кадровых перестановок

Заместитель комиссара Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Саммер Мерсингер заявила, что американский рынок «бессрочных» криптовалютных фьючерсов может стартовать «очень скоро», несмотря на предстоящие отставки нескольких членов регулятора.
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