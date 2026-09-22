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Positron AI привлекла $875 млн на разработку ИИ-чипов при оценке $5 млрд

Positron AI привлекла $875 млн на разработку ИИ-чипов при оценке $5 млрд

Американская Positron AI, разрабатывающая специализированные чипы и системы для выполнения ИИ-моделей, привлекла $875 млн в рамках раунда Series C.

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