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Ты – мне, я – тебе. Итоги разговора Путина и Трампа

Ты – мне, я – тебе. Итоги разговора Путина и Трампа

Противоречивые комментарии относительно итогов рекордного по длительности разговора Путина и Трампа в первую очередь указывают на нехватку информации, что позволяет комментаторам трактовать их в «нужном» для них ключе.

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