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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Из Красной книги Беларуси исключат до 40 видов животных и растений.

Из Красной книги Беларуси исключат до 40 видов животных и растений.

Из нового издания Красной книги Беларуси планируют исключить до 40 видов животных и растений. Некоторые виды животных и растений в Беларуси, которые занесены в Красную книгу, скоро могут утратить этот статус.

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