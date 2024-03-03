Из Красной книги Беларуси исключат до 40 видов животных и растений.

Из нового издания Красной книги Беларуси планируют исключить до 40 видов животных и растений. Некоторые виды животных и растений в Беларуси, которые занесены в Красную книгу, скоро могут утратить этот статус.
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