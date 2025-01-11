Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Аллу Пугачеву засняли на Кипре: танцевала под «Катюшу»

Аллу Пугачеву засняли на Кипре: танцевала под «Катюшу»

«На Пугачевой были облегающие брюки, стильная кофта и туфли на небольшом каблуке, а укладку на голове дополняли заколочки.

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Комментарии
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Ольга
Только хотела написать эти слова. Зачем нам надо знать об этой странной семейке. Куда н5 сунешься- везде о них, про них. Странно все это.
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14 час.
O
Olga
Никому это не интересно. Тем других нет?
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9 час.
ПавелЗзаварзин
Да хватит уже популяризировать эту предательницу и шлюху!
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5 час.

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