«На Пугачевой были облегающие брюки, стильная кофта и туфли на небольшом каблуке, а укладку на голове дополняли заколочки.
Аллу Пугачеву засняли на Кипре: танцевала под «Катюшу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга
Только хотела написать эти слова. Зачем нам надо знать об этой странной семейке. Куда н5 сунешься- везде о них, про них. Странно все это.
Ответить
14 час.
O
Olga
Никому это не интересно. Тем других нет?
Ответить
9 час.
ПавелЗзаварзин
Да хватит уже популяризировать эту предательницу и шлюху!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии