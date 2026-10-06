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Мать разрешала 14-летнему сыну ездить на питбайке: после тяжелого ДТП дело дошло до суда

Мать разрешала 14-летнему сыну ездить на питбайке: после тяжелого ДТП дело дошло до суда

Жительница Долинского района предстанет перед судом после того, как ее 14-летний сын попал в серьезное ДТП на питбайке.

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