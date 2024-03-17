Антивоенная активистка эмигрировала в Грузию после скандала и теперь работает обычным бариста. Владелица кофейни, которая решила «проучить» ветерана СВО, выгнав его из заведения, сбежала в Грузию.
Выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковной кофейни уехала в Грузию
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лл
лина любимцева
Хамка-то убралась вон, а ее гадюшник в Люберцах прикрыли?
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20 час.
Владимир Петросов
"Несмотря на пристальное внимание правоохранителей, Полякевич всё же удалось уехать из России...". А никто и не сомневался. Не граница, а форменное РЕШЕТО.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Полякевич отказалась обслуживать ветерана спецоперации и выставила его на улицу. Автор сгущает на счёт выставила, а вот отказалась возможно. По фамилии сложно сказать национальность. Однако ловить её не собирались, она всё испытает в Грузии!
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8 час.
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