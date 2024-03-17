Выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковной кофейни уехала в Грузию

"Несмотря на пристальное внимание правоохранителей, Полякевич всё же удалось уехать из России...". А никто и не сомневался. Не граница, а форменное РЕШЕТО.

Геннадий Бережнов

Полякевич отказалась обслуживать ветерана спецоперации и выставила его на улицу. Автор сгущает на счёт выставила, а вот отказалась возможно. По фамилии сложно сказать национальность. Однако ловить её не собирались, она всё испытает в Грузии!