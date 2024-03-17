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Выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковной кофейни уехала в Грузию

Выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковной кофейни уехала в Грузию

  Антивоенная активистка эмигрировала в Грузию после скандала и теперь работает обычным бариста. Владелица кофейни, которая решила «проучить» ветерана СВО, выгнав его из заведения, сбежала в Грузию.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Хамка-то убралась вон, а ее  гадюшник в Люберцах прикрыли?
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20 час.
Владимир Петросов
&quot;Несмотря на пристальное внимание правоохранителей, Полякевич всё же удалось уехать из России...&quot;. А никто и не сомневался. Не граница, а форменное РЕШЕТО.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Полякевич отказалась обслуживать ветерана спецоперации и выставила его на улицу. Автор сгущает на счёт выставила, а вот отказалась возможно. По фамилии сложно сказать национальность. Однако ловить её не собирались, она всё испытает в Грузии!
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8 час.

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