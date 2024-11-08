TVLine Items: Mass Effect Series, Bill Maher’s New Comedy Special and More

Another video game series is headed to Prime Video. A TV adaptation of Mass Effect is officially in development at Amazon MGM Studios, with Daniel Casey (F9: The Fast Saga) attached to write, our sister site Variety reports.
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