Пашинян: Армения не прекратит диалог с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед журналистами после заседания правительства. Глава кабинета министров заявил, что Армения намерена продолжать диалог с Россией, несмотря на возникшие сложности.
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