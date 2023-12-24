В Путятинском районе погиб 65-летний водитель легковушки

Авария произошла около 20:05 на 307 км федеральной дороги М-5 «Урал». По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 65-летнего водитель и Renault Logan, за рулём которого находился 60-летний житель Тамбовской области.
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