«СТРАНА.ua» сообщило о сильном взрыве и пожаре в Киеве

Одиночный взрыв раздался на территории столицы Киевской области. Соответствующие сведения распространяют местные срества массовой информации, обращая внимание на тот факт, что после подрыва оказалось замечено мощное возгорание.
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