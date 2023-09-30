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«СТРАНА.ua» сообщило о сильном взрыве и пожаре в Киеве

«СТРАНА.ua» сообщило о сильном взрыве и пожаре в Киеве

Одиночный взрыв раздался на территории столицы Киевской области. Соответствующие сведения распространяют местные срества массовой информации, обращая внимание на тот факт, что после подрыва оказалось замечено мощное возгорание.

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