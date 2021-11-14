Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    TAGC: пилот совет...
  • Виталий
    Пора гробы заказывать... и флаги готовьте!Конгрессмен Терне...
  • Павел К
    Когда Президент России перестанет заявлять?  Когда он начнет гейропу наклонять как следует? А следует очень низко их ...Президент России ...

Ростех провел эффектную презентацию прототипа истребителя Checkmate на Dubai Airshow

Ростех провел эффектную презентацию прототипа истребителя Checkmate на Dubai Airshow

Эффектное шоу-показ проходило в специальном павильоне Ростеха. Специалисты компании отметили, что самолет обладает самыми передовыми характеристиками, включая открытую архитектуру построения и уникальные технологии искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх