Ростех провел эффектную презентацию прототипа истребителя Checkmate на Dubai Airshow

Эффектное шоу-показ проходило в специальном павильоне Ростеха. Специалисты компании отметили, что самолет обладает самыми передовыми характеристиками, включая открытую архитектуру построения и уникальные технологии искусственного интеллекта.
Эффектное шоу-показ проходило в специальном павильоне Ростеха. Специалисты компании отметили, что самолет обладает самыми передовыми характеристиками, включая открытую архитектуру построения и уникальные технологии искусственного интеллекта.
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