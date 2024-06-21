Ученые предупреждают о высокой вероятности сильнейших солнечных вспышек

Ранее выбросы на Солнце вызвали самую сильную с 2005 года магнитную бурю на Земле.Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщают, что вероятность возникновения на Солнце вспышек самого высокого класса достигла 80%.