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Татар-информ

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Часть домов в Кировском районе более чем на сутки останется без воды

Более чем на сутки прекратится водоснабжение ряда домов в Кировском районе Казани. Меры примут для подключения переложенного участка водопровода по улицам Бирюзовой и Лейтенанта Красикова в поселке Юдино, сообщает МУП «Водоканал».

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