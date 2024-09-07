Часть домов в Кировском районе более чем на сутки останется без воды

Более чем на сутки прекратится водоснабжение ряда домов в Кировском районе Казани. Меры примут для подключения переложенного участка водопровода по улицам Бирюзовой и Лейтенанта Красикова в поселке Юдино, сообщает МУП «Водоканал».
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